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En la jornada de ayer, a raíz de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, quien manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído dos (02) animales vacunos, tras realizar tareas de su especialidad, efectivos de la Comisaría de Miraflores, conjuntamente con sus pares de la División Abigeato de la Policía de la Provincia, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 1, llevaron a cabo una medida Judicial en un campo ubicado en la Ruta Provincial N° 5, de la localidad El Bañado, Departamento Capayán.

En dicho lugar, el personal interviniente logró recuperar los semovientes que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a adoptar.