El Club Deportivo Valle Chico quedó en el centro de la polémica luego de anunciar la desvinculación total y definitiva de Joel Barrientos, quien hasta hace poco se desempeñaba como presidente de la institución.

📄 A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva informó que Barrientos ya no tiene ningún tipo de relación, representación ni función dentro del club. Además, remarcaron que cualquier acción, declaración o movimiento que realice de ahora en adelante será de su exclusiva responsabilidad y no tendrá carácter institucional.
🔥 La decisión se da en un contexto caliente, marcado por acusaciones de presunta estafa, lo que encendió la alarma entre socios y simpatizantes. Desde la dirigencia sostienen que esta medida busca llevar claridad a la comunidad y proteger la imagen del club, evitando confusiones sobre quiénes están autorizados a hablar en su nombre.
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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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