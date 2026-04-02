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En el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas y del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, alumnos y alumnas de la Escuela N°146 “Fray Rizo Patrón” de La Tercena visitaron este lunes y martes la Sala de Exposición Malvinas, un espacio inaugurado el año pasado por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú en el Paseo Las Moras, en la villa de Las Pirquitas.

De la visita participaron estudiantes del nivel primario, quienes recorrieron la muestra y conocieron de cerca parte de la historia vinculada al conflicto bélico del Atlántico Sur.

La sala fue creada a partir de un trabajo de recopilación histórica impulsado de manera conjunta por el municipio y la Agrupación 7 de Abril, con el objetivo de preservar la memoria y rendir homenaje a quienes fueron parte de una u otra manera de la gesta de Malvinas. Además, el espacio tiene un valor significativo ya que forma parte de la ex Escuela Agrotecnica de Las Pirquitas, una obra de puesta en valor por el municipio y convertida al complejo Las Moras, que alberga múltiples espacios turísticos y de recreación.

La Sala de Exposición alberga objetos, trajes, misiles, paracaídas y diversos elementos relacionados con la Guerra de Malvinas, permitiendo a las nuevas generaciones acercarse a una parte fundamental de la historia argentina a través de testimonios materiales cargados de valor simbólico.

Estas visitas educativas forman parte de una tarea de concientización y memoria, especialmente significativa en la víspera de una fecha tan sentida para todos los argentinos, reafirmando el compromiso con el recuerdo de los veteranos y de los caídos en Malvinas.

Vale la pena destacar que la Sala de Exposición tiene entrada gratuita, y este fin de semana XL, de jueves a domingo se encontrará abierta al público en general en el horario de 17 a 21 hs, mientras que las instituciones escolares pueden agendar visita al teléfono 383 4775621 y acordar horario.