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A través de capacitaciones gratuitas en oficios y disciplinas artísticas, el municipio de la Capital busca potenciar la inserción laboral y el desarrollo personal de los vecinos.

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, puso en marcha una nueva etapa de los Talleres Barriales Socioeducativos. Se trata de una red de 45 espacios de formación gratuita distribuidos en diversos puntos de la ciudad, diseñados para acercar oportunidades de aprendizaje a vecinos de todas las edades.

La propuesta se destaca por su enfoque en la capacitación técnica. Gracias a un convenio con el Instituto Tecnológico Municipal, se dictan cursos certificados en áreas de alta demanda laboral como peluquería, barbería, manicuría y maquillaje social y artístico. Estas herramientas están orientadas a brindar una salida laboral concreta para los asistentes.

Además de los oficios, la oferta incluye expresiones artísticas, culturales y recreativas que promueven la inclusión y fortalecen el tejido social mediante la participación comunitaria. Un aspecto clave del programa es que las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año, permitiendo que los interesados se sumen en cualquier instancia del ciclo.

Para facilitar el acceso, el municipio dispone de un mapa interactivo con los circuitos, horarios y lugares de dictado. Los detalles pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://direcciondepoliticassyesfvc.taplink.bio/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio