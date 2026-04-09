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Evalúan costos, subsidios y frecuencias para reducir el impacto en los usuarios en un contexto complejo.

El Gobierno provincial mantuvo una reunión con empresarios del transporte urbano con el objetivo de coordinar medidas que permitan sostener el servicio y reducir el impacto en los usuarios, en un escenario marcado por el aumento de costos y la caída de la demanda.

Según se informó oficialmente, el encuentro fue encabezado por el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, y permitió avanzar en un diagnóstico común sobre la situación del sistema.

Durante la reunión, las partes coincidieron en la necesidad de ordenar el transporte de manera progresiva para garantizar su continuidad. Entre los factores analizados se destacó el incremento del combustible, que acumula más de un 50% desde noviembre, junto con el encarecimiento de insumos y tareas de mantenimiento.

A este escenario se suma la disminución en la cantidad de pasajeros, lo que impacta directamente en los ingresos del sistema, así como un atraso de aproximadamente tres meses en el envío de fondos nacionales destinados a atributos sociales, según se indicó.

En este contexto, desde la Secretaría de Transporte se trabaja en la reorganización de frecuencias y horarios, con el objetivo de optimizar los recorridos sin afectar las franjas de mayor demanda, especialmente las vinculadas a la actividad educativa y laboral.

Además, se analizaron cambios en los hábitos de movilidad que inciden en la utilización del servicio, con el fin de adaptar la prestación a la demanda actual.

Desde el Ejecutivo señalaron que la estrategia apunta a sostener el sistema a través de acuerdos con el sector empresarial, buscando reducir al máximo el impacto en los usuarios y garantizar la prestación de un servicio considerado esencial.

Por otra parte, se informó que continuará el monitoreo del funcionamiento del transporte, con el objetivo de implementar ajustes que permitan mejorar la cobertura y la previsibilidad.