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El beneficio está dirigido a las personas que posean una única propiedad destinada a vivienda y cuyo valor fiscal no supere el límite establecido por la normativa vigente.

La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) recuerda que se encuentra vigente el beneficio de exención del Impuesto Inmobiliario destinado a jubilados y pensionados que cumplan con determinados requisitos.

Este beneficio está dirigido a personas jubiladas o pensionadas que posean una única propiedad destinada a vivienda y cuyo valor fiscal no supere el límite establecido por la normativa vigente.

Desde el organismo se informó que el trámite es sencillo, gratuito y puede realizarse de manera presencial o virtual. Quienes deseen gestionarlo podrán acercarse a las oficinas de ARCAT, ubicadas en Chacabuco 881, en la ciudad Capital, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el último recibo de jubilación o pensión. Asimismo, también se encuentra disponible la opción de enviar la documentación requerida por correo electrónico a: [email protected]

En cada caso, la Agencia evaluará el cumplimiento de los requisitos para otorgar la exención correspondiente.

Desde ARCAT destacaron que esta medida busca acompañar a los sectores más vulnerables, facilitando el acceso a beneficios fiscales que contribuyan a aliviar la economía de los contribuyentes.

Fuente: informe24catamarca