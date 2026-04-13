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Después de un prolongado silencio en los grandes escenarios, Justin Bieber marcó su esperado regreso con un show central en Coachella 2026, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

El artista canadiense encabezó el festival que se celebra en Indio, California, y que este año también tuvo como headliners a figuras como Sabrina Carpenter y Karol G. Su presentación del sábado 11 de abril significó su primer show de esta magnitud desde la cancelación de su gira Justice World Tour en 2022, en medio de problemas de salud y un período de bajo perfil mediático.

El regreso estuvo cargado de simbolismo. Bieber abrió el concierto con material nuevo —incluyendo canciones de sus discos Swag y Swag II lanzados en 2025—, pero también apeló a la nostalgia con una fuerte presencia de sus primeros éxitos. En uno de los momentos más comentados, el cantante interactuó en vivo con videos de sus inicios en YouTube, interpretando clásicos como “Baby” y “Never Say Never” junto a imágenes de su yo adolescente.

La puesta en escena fue minimalista y, por momentos, introspectiva, alejándose de las grandes producciones habituales de los headliners del festival. Sin embargo, el show incluyó colaboraciones con artistas como Tems, Wizkid y The Kid LAROI, y cerró con un despliegue de fuegos artificiales que selló su regreso con una fuerte carga emocional.

El concierto generó opiniones divididas entre la crítica y el público. Mientras algunos lo consideraron un espectáculo innovador y honesto —una especie de “karaoke emocional” que reconectó al artista con sus fans—, otros lo calificaron como un show irregular y poco convencional para un evento de esta escala.

Más allá de las críticas, el impacto fue innegable: Bieber volvió a ocupar el centro de la escena global y reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo. Su regreso en Coachella no solo marcó el fin de una etapa de silencio, sino también el inicio de una nueva era artística que podría derivar en una futura gira internacional.