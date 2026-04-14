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El mandatario provincial explicó cómo el nuevo régimen de inversiones y la ley de glaciares impulsan el desarrollo minero en Catamarca, mientras anticipa un salto en la producción de litio y cobre junto a nuevas obras públicas.

En una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que la provincia experimenta una incipiente recuperación del empleo privado, con expectativas de duplicar o triplicar las exportaciones de litio junto a Salta y Jujuy, en un contexto nacional marcado por desafíos macroeconómicos y el impacto internacional de la inflación.

Durante el encuentro con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Jalil describió el panorama regional: “Este mes pasado hemos empezado a mejorar la cantidad de empleados privados. Hemos tenido, en los últimos dos años, una caída muy importante. En el caso del litio, se ha duplicado el precio del valor y vamos a duplicar o triplicar, junto con Salta y Jujuy, la cantidad de litio exportable”.

Sobre el presente de la agroindustria, Jalil remarcó: “La ganadería está bien, la agroindustria está bien. El turismo está mejorando a un ritmo más lento. Hemos tenido una pequeña mejoría en el empleo textil”. Sin embargo, reconoció que “el tema de la uva está complicado”.

El gobernador se mostró optimista respecto al futuro económico: “Yo tengo confianza, soy optimista, creo que el país va a salir adelante. El tema de la guerra ha complicado la inflación, no solamente aquí en la Argentina, sino en otros lugares. Pero creo que vamos a tener las divisas necesarias para estabilizar la macroeconomía”.

El impacto de la macroeconomía en la inversión minera

Jalil subrayó la importancia del orden fiscal para atraer inversiones de largo plazo: “Las inversiones que llevan tantos años, como el tema de la minería, se necesita una macroeconomía ordenada”. Y agregó: “El RIGI ha acelerado este proceso y esperamos que también la Ley de Glaciares, que le devuelve a las provincias la potestad del control ambiental, como determina nuestra constitución”.

El mandatario provincial anticipó avances en proyectos clave: “En los próximos días vamos a terminar las audiencias públicas para darle la declaración de impacto ambiental a Bajo de la Alumbrera. Calculamos estar exportando cobre a mediados del año que viene. El litio se va a duplicar y triplicar en los próximos años”.

En cuanto a la dinámica regional, Jalil destacó el trabajo conjunto con otras provincias del NOA: “Estamos en un proceso muy interesante de las economías regionales y lo hemos sabido aprovechar. La empresa Albemarle también está avanzando, Rio Tinto. Son muchas las empresas de varios países que están invirtiendo en lo que es la región del litio que hemos formado con Salta y Jujuy”.

Fondos públicos, obra pública y regalías mineras

Consultado sobre las gestiones ante el gobierno nacional para obras públicas y fondos, Jalil explicó: “Muchas provincias tienen sus cuentas públicas muy ordenadas. Eso le trae un beneficio a las provincias porque las inversiones necesitan una macroeconomía ordenada”.

El gobernador detalló el nuevo esquema para la ejecución de obras: “Estamos haciendo mucha obra pública con fondos extras, regalías mineras, con las empresas mineras. Se firmaría un convenio ahora de un acueducto para Catamarca y Santiago. Va a otro ritmo, pero si se termina de estabilizar la economía, va a ser más factible la toma de crédito internacional para apalancar la obra pública que es tan importante para el país”.

En relación a la demanda social, precisó: “El 70% de la población le pide al intendente y al gobernador que haga la obra pública. Hay un nuevo concepto, pero seguimos gestionando”.

Transparencia, contexto global y desafíos políticos

Sobre las denuncias de corrupción que involucran al jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni, Jalil prefirió la cautela: “Yo la verdad que en esos temas así, prefiero no opinar. Creo que la complicación de todo gobierno, inclusive nuestro, es que hoy las leyes que se vienen trabajando sobre la transparencia del Estado y hoy con la tecnología es lo mejor que se puede lograr”.

Al analizar los desafíos internacionales, Jalil consideró: “La guerra de Irán y la guerra de Medio Oriente trae complicaciones hoy con la inflación, pero también le abre un momento al país muy interesante. A nosotros nos están preguntando por algunos otros minerales, porque la Argentina no tiene conflictos religiosos ni bélicos. Creo que es un potencial que tiene la Argentina”.

El gobernador concluyó destacando la responsabilidad ambiental de la provincia: “Nosotros hacemos minería muy responsablemente, con control ambiental, con control económico. Hoy la minería sirve también para la transición energética y para atenuar el cambio climático”. Infobae