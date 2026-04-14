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La institución señaló que el sistema podría «colapsar».

El Colegio de Médicos de la Provincia de Catamarca manifestó su «profunda preocupación y estado de alerta ante las recientes modificaciones implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que agravan de manera crítica las condiciones laborales de los profesionales médicos y ponen en riesgo la continuidad de la atención de millones de afiliados».

«La resolución 1107/2026, dictada de manera inconsulta y con carácter retroactivo, introduce cambios estructurales en el modelo de contratación y remuneración de los médicos de cabecera que implican, en los hechos, un proceso acelerado de precarización laboral y desfinanciamiento del sistema», advierte un comunicado de la institución.

Y agrega: «En concreto, la normativa elimina la consulta presencial como unidad de ingreso, desvalorizando el acto médico y diluyendo la relación médico-paciente dentro de un esquema de pago fijo que concentra múltiples prestaciones en un monto cerrado, sin contemplar la complejidad ni el volumen real de trabajo».

Para el Colegio médico, «esta modificación implica, además, una reducción significativa de los honorarios a valores no éticos, diríamos indignos».

Además, señala que «a ello se suma la eliminación de incentivos vinculados a la formación profesional continua, debilitando la calidad del sistema y desalentando la capacitación permanente de los médicos».

«En este contexto, los colegiados se ven obligados a sostener con una alta carga emocional, los esquemas de atención que exigen la resolución de consultas cada 20 minutos y la validación en tiempo real de las prestaciones, lo que incrementa la presión laboral y atenta contra el tiempo necesario para una atención adecuada», advierte.

Y añade que «esta situación se agrava aún más por la persistencia de deudas y retrasos en los pagos a los prestadores, configurando un escenario económico inviable que empuja a muchos médicos a replantear su continuidad dentro del sistema. Las consecuencias de estas decisiones resultan alarmantes: la progresiva salida de profesionales de las cartillas de PAMI, el cierre de consultorios y la consecuente disminución de la oferta médica comprometen seriamente el acceso a la atención de los afiliados, en su gran mayoría adultos mayores».

Menciona que, «de sostenerse este rumbo, se configura un escenario de desprotección que puede derivar en un abandono de persona de carácter institucional, afectando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La salud de los jubilados y pensionados constituye una responsabilidad indelegable del Estado y no puede quedar sujeta a lógicas de ajuste que deterioran tanto las condiciones de atención como el ejercicio profesional. No es posible sostener un sistema de salud sin médicos en condiciones dignas, ni garantizar cobertura efectiva sin un financiamiento acorde a la realidad».

Por último, señala que «por todo lo expuesto, el Colegio de Médicos de la Provincia de Catamarca rechaza la implementación de estas medidas unilaterales, acompaña en el reclamo prestacional a nuestra institución hermana Círculo Médico de Catamarca y advierte sobre el riesgo cierto de colapso del sistema de atención de PAMI y exige la revisión urgente de la resolución 1107/2026, la recomposición inmediata de los honorarios médicos , la regularización de las deudas existentes, y la apertura de instancias de diálogo con las entidades representativas del sector».