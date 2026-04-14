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En la intersección de las avenidas Choya y Costanera Los Diaguitas, numerarios del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) aprehendieron a un joven de apellido Bustos (23).

Esta persona, momentos antes, habría sido observada a través de las cámaras de seguridad del Sector Monitoreo del SAE-911, cuando intentaba sustraer una motocicleta Okinoi 110 cc., de colores azul y negro, propiedad de un hombre de 40 años y al notar la presencia policial, trató de darse a la fuga siendo interceptada a los pocos metros.

Por el hecho, el rodado quedó en calidad de secuestro, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7 y el sujeto fue alojado en la Comisaría Séptima, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.