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El municipio pone en marcha una nueva edición de la «Presentación de Buzo 2026», el evento más esperado por los y las estudiantes. Durante varias jornadas, el Polideportivo Capital será el epicentro del color, la música y la alegría estudiantil.

Esta celebración, que ya es un clásico en la agenda joven de la provincia, busca brindar un espacio seguro y organizado para que los egresados de diversas instituciones públicas y privadas puedan mostrar el diseño de sus buzos y camperas.

Cronograma Completo

Para que no te pierdas nada, te detallamos las fechas y las escuelas que protagonizarán cada jornada:

Fecha Instituciones Participantes
24/04 Miguel Cané, La Fray, Hipólito Irigoyen, Apolo N° 50.
28/04 Colegio Nacional, Juan Pablo II, Liceo, El Rodeo, Esc. N° 76, Jorge Newbery.
29/04 Fasta, Cristo Rey, Sec. N° 64, «Bañado de Ovanta».
30/04 Quintana, Galíndez, Enrique Hood, Esc. Técnica Municipal (FME).
06/05 ENCJA, Seminario, Sec. N° 9 (Nueva Coneta), Luis Borges N° 44.
07/05 Pía, Senet, EPET N° 7, Esc. N° 77, ESAE N° 4.
08/05 Carmen, Levene, ESAE N° 3, Montessori, Anexo IV.
13/05 Guadalupe, Sec. N° 45 (Huillapima), Colegio Sor Pierina, Centro Educativo N° 3, Esc. N° 35 (Los Varela), Esc. N° 36 (La Puerta).
14/05 Belgrano, ENET N° 1, Esc. N° 72 (Chumbicha), Estanislao Maldones N° 10, Clorinda Herrera (Chumbicha).
15/05 Virgen Niña, Sec. N° 8 Gob. José Cubas, Juan Chelemín, Regresadas, Consejos Multisectoriales.

Un evento con identidad propia

La presentación de buzos no es solo un desfile; es el resultado de meses de trabajo en equipo de los alumnos, quienes preparan coreografías y temáticas especiales para representar a sus cursos. Desde la organización municipal se espera una concurrencia masiva de familias y amigos que acompañarán a los «Promo 2026» en este paso tan importante hacia el cierre de su etapa escolar.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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