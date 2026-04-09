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El intendente Gustavo Saadi encabezó el acto de adhesión a la AICE. Con este paso, San Fernando del Valle de Catamarca se convierte en la ciudad número 31 de Argentina en unirse a esta prestigiosa red global que promueve el aprendizaje permanente.

La Capital marcó hoy un hito en su política educativa al formalizar su adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). De esta manera, San Fernando del Valle de Catamarca se posiciona como la primera urbe del Noroeste Argentino (NOA) en integrar esta red global, resaltando su política y compromiso con una educación integral que trasciende las aulas y alcanza todos los ámbitos de la vida urbana.

El acto contó con la presencia de Laura Alfonso, directora de la Delegación para América Latina de la AICE, y del intendente de San Justo (Santa Fe), Nicolás Cuesta, quienes destacaron el recorrido previo de la Capital en materia de políticas públicas inclusivas.

Durante su discurso, el intendente Gustavo Saadi remarcó:“Ser una Ciudad Educadora significa aprender de las experiencias de otras urbes del mundo, compartir nuestros conocimientos y, fundamentalmente, construir un conocimiento colectivo para afrontar los nuevos desafíos sociales. No hay inclusión ni futuro posible sin educación”, afirmó.

Además, el intendente catamarqueño repasó los pilares que permitieron esta adhesión, destacando programas como el Nodo Tecnológico, el sistema de reciclaje GIRO, la certificación internacional de Cambridge en las escuelas municipales y el Presupuesto Participativo. “Nuestra gestión entiende que cada política pública, ya sea en salud, ambiente o infraestructura, debe tener una mirada educativa”, agregó.

Por su parte, Laura Alfonso (AICE) dio la bienvenida a la Red señalando que «Catamarca no sólo recibe, sino que tiene mucho para enseñar a las demás ciudades». En la misma línea, Nicolás Cuesta elogió la decisión política de Saadi: «Se necesita coraje para invertir en lo que no se ve, que es sembrar futuro a través de la educación».

La jornada concluyó con la entrega de una distinción oficial por parte de las autoridades de la AICE al intendente Gustavo Saadi, formalizando el ingreso de la Capital a este ecosistema internacional que ya cuenta con 500 ciudades en todo el mundo.

Acompañaron el evento la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco; la administradora de Planeamiento, Patricia Lobo; el director del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa, entre otros funcionarios y representantes del sistema educativo y científico regional.