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ESPN, a través de Disney+, emitirá 30 partidos del Mundial en Colombia tras el acuerdo de derechos alcanzado con FIFA.

La cobertura contará con figuras de peso como Mariano Closs, Diego Latorre y Sebastián Vignolo, entre otros nombres fuertes del equipo, lo que eleva la calidad de las transmisiones para ese mercado.

Sin embargo, el dato que más llama la atención es que estas voces no estarán destinadas al público argentino. Es decir, algunos de los relatores más reconocidos y seguidos del país no narrarán el Mundial para Argentina, sino que lo harán exclusivamente para otras regiones como Colombia.

Esta decisión responde a la distribución de derechos por territorios, una práctica habitual en grandes eventos, pero que no deja de generar sorpresa entre los hinchas argentinos, acostumbrados a escuchar a estos nombres en las grandes citas.

0De esta manera, mientras en otros países podrán disfrutar de estos relatos, en Argentina la cobertura tendrá otras voces, marcando una diferencia importante en la experiencia del Mundial para el público local.