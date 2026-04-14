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La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes del país, y así lo reflejan los números de sus convocatorias para la edición 2026, que superaron las 2.200 postulaciones.

En la convocatoria 2026, que cerró este 13 de abril, se recibieron en total 2.235 propuestas que buscan formar parte de esta gran celebración en los distintos rubros expositivos, gastronómicos y artísticos.

En el ámbito artístico, se registraron 611 propuestas catamarqueñas para los escenarios, lo que evidencia el fuerte interés y la riqueza cultural local que nutre cada edición del festival. De ese número, 400 fueron propuestas musicales, 116 de danza y 95 en locución.

Por su parte, el sector de artesanos, elaboradores de productos regionales y manualistas reunió 877 postulaciones, consolidándose como uno de los espacios más representativos de la identidad del Poncho.

En el sector comercial y del Mercado Cultural, se presentaron 402 propuestas, mientras que el sector gastronómico también mostró una gran convocatoria con 262 food trucks inscriptos.

Finalmente, el espacio Poncho Diseño recibió 83 postulaciones de emprendimientos locales y nacionales, reafirmando su posicionamiento como plataforma para propuestas innovadoras y de diseño.

Estos números reflejan el crecimiento sostenido de la Fiesta del Poncho y el interés de miles de personas en ser parte de este evento que año a año posiciona a Catamarca en el calendario cultural nacional.

Al respecto, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldan se mostró agradecida por el alcance de la convocatoria y expresó: “Agradecemos a quienes se inscribieron y apostaron por ser parte de esta nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho”.

También aseguró que ya se trabaja en las selecciones: “Nuestros equipos ya están trabajando en la fiscalización de las propuestas presentadas en los distintos rubros para dar respuestas en tiempo y forma y con responsabilidad, porque nos encargamos de ver absolutamente todas las postulaciones. Esperamos sea un gran Poncho para todos y todas”.

Cabe aclarar que una vez que culmine el proceso de fiscalización que lleva varias semanas, los artesanos, artistas y personas que postularon en los distintos rubros, recibirán respuesta a sus postulaciones en la casilla de correo electrónico que incluyeron en su inscripción.