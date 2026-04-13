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Desde el Predio Ferial hasta el Santuario de la Gruta

“El gaucho tiene que ser solidario, no puede cerrar el corazón al hermano que sufre, ésa es la tradición que tenemos que cultivar”, dijo el Obispo.

Este 12 de abril, Domingo de la Misericordia, se llevó a cabo la tradicional Cabalgata en honor de la Virgen del Valle, en el marco del Septenario celebrando el 135º aniversario de la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen, y del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

A primeras horas de la mañana, los varones y mujeres del campo se concentraron en la rotonda norte del Predio Ferial Catamarca, desde donde a las 7.00 comenzaron la marcha, que abarcó avenidas América Latina, Los Terebintos, San Juan Bautista y Federico Pais hasta la rotonda de ingreso al Santuario de la Gruta.

Montados a caballo, en sulkys, exhibiendo sus estandartes, banderas argentina y papal, los jinetes hicieron el extenso recorrido, precedidos por la Policía Montada y la Imagen peregrina de la Virgen del Valle, luciendo su ponchito de vicuña, en brazos del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el padre Domingo Chaves, asesor de la pastoral de los gauchos.

La interminable columna de jinetes provenientes de diferentes puntos del territorio catamarqueño, y de provincias vecinas como La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, se desplazó por el norte capitalino manifestando su fe en la Madre Morena, que nos lleva a su Hijo Jesús. Muchos transitaron cientos de kilómetros, durante varios días, para poner a los pies de la Madre del Valle sus intenciones y expresarle su amor incondicional.

A su arribo a la rotonda de La Aguada, se celebró la Santa Misa, presidida por Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por los sacerdotes Santiago Granillo, rector del Santuario de la Gruta, y Domingo Chaves, asesor diocesano de los gauchos.

En su homilía, el Obispo dio la bienvenida “a esta hermosa peregrinación que está culminando en el ingreso al Santuario de la Gruta; con qué alegría la Santísima Virgen del Valle los ha acompañado a todos ustedes que han venido de distintos puntos a agradecerle, a homenajearla, a agradecerle por el año y el beneficio de la lluvia, y también a pedirle cosas que llevamos en nuestro corazón”.

Luego dijo que “estamos celebrando la Octava de Pascua, es el día en que la Iglesia desde hace 26 años, por disposición del Papa San Juan Pablo II, celebramos a Jesús de la Divina Misericordia, es el Domingo de la Misericordia. Todos los que estamos acá necesitamos del amor misericordioso de Dios, y porque Dios es misericordioso estamos acá. Él, en ese corazón lleno de ternura, nos convoca y nos abraza para que depositemos en Él todo lo que tenemos en nuestro corazón”.

Al reflexionar sobre el sentido del peregrinaje dijo que “vamos hacia Dios y tenemos una compañera de camino, la Virgen, Nuestra Madre del Cielo no nos deja solos, y ustedes vienen en este domingo de Pascua a homenajearla. Y tenemos esta Madre porque Cristo ha resucitado, esto lo hemos escuchado en los textos bíblicos proclamados”.

Más adelante rogó “que Nuestra Madre nos siga llevando a Jesús, que nos encontremos con Jesús, y que sepamos reconocer a Jesús en el hermano que sufre; el gaucho tiene que ser solidario, no puede cerrar el corazón al hermano que sufre, ésa es la tradición que tenemos que cultivar. Y María Santísima es a encargada de sostener este propósito en cada uno de ustedes”.

“Que la Santísima Virgen María los siga acompañando, guiando, motivándolos a ser santos como Cristo es Santo. Y nosotros, unidos a Jesús, seguimos caminando hasta que ‘Tata’ Dios nos abrace y nos haga participar de su vida eterna en el Cielo”, concluyó.

Después de la Comunión, el Obispo impartió la bendición final.

Luego de la ceremonia litúrgica se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno a Catamarca, interpretadas por la Banda de Música de la Policía de la Provincia, quienes acompañaron esta celebración.

Continuando con esta jornada gauchesca, se dio paso al tradicional desfile de las agrupaciones gauchas frente a la Sagrada Imagen, que estuvo animada por los locutores Carlos Carrizo Codigoni, Carlos Arauz y Nora Agüero, en un clima de fiesta y con reflexiones sobre el Beato Mamerto Esquiú, a quien celebramos con un año especial por los 200 años de su natalicio.