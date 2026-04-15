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El Gobierno de Catamarca resolvió integrar el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos dentro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en una decisión que expresa una definición política clara de ordenar el sistema y alinearlo con el nuevo mundo del trabajo.

Así lo indicó el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Alberto Natella, quien explicó que durante años, la educación y el trabajo -incluyendo el área de recursos humanos funcionaron como sistemas separados, con lógicas distintas y sin coordinación efectiva, lo que generaba demoras administrativas, dilaciones y superposición de esfuerzos, afectando la capacidad de dar respuestas a tiempo.

Está integración de Trabajo al Ministerio de Educación apunta a superar esa fragmentación y avanzar hacia un sistema único que acompañe a cada catamarqueño desde su formación hasta su inserción laboral.

El nuevo esquema se vincula directamente con los sectores productivos estratégicos de la provincia (minería, turismo y producción agropecuaria), consolidando una visión de desarrollo con empleo, arraigo y movilidad social. En ese marco, la educación se posiciona como una herramienta central para el crecimiento provincial y el fortalecimiento del federalismo productivo.

Además, se impulsa el Plan Cumbre “Llegamos más alto con educación”, enfocado en mejorar la alfabetización y la enseñanza de la matemática, junto con un programa de becas en articulación con la Universidad Siglo 21.

El Gobierno aclaró que la integración no implica pérdida de jerarquía del área educativa, que mantendrá rango ministerial, y que el proceso se llevará adelante con participación de los actores del sistema, pero con una conducción política firme: ordenar para crecer y formar para producir.