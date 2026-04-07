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En el marco de una jornada nacional, este martes se formalizó una nueva protesta en la Capital catamarqueña, en este caso frente al CAPE, acción impulsada por organizaciones y beneficiarios del programa «Volver al Trabajo». La movilización surge luego del anuncio del Gobierno Nacional de dar de baja el programa, una decisión que, según los manifestantes, afectará de manera directa a miles de familias que dependen de ese ingreso como sostén económico.

La convocatoria local se inscribe en un escenario más amplio, con más de 100 protestas en distintos puntos del país, lo que expone la dimensión nacional del reclamo y la preocupación de los sectores alcanzados por la medida.

Casi 10 mil beneficiarios afectados en la provincia

En el caso de Catamarca, el impacto señalado por las organizaciones es particularmente significativo: casi 10 mil beneficiarios quedarían sin ingresos a partir de la eliminación del programa.

Fuente: informe24catamarca