Nota vista: 0

Con un decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional aplazó por 30 días la actualización impositiva que se traslada de manera directa al surtidor. Busca evitar un mayor impacto de la escalada del petróleo.

Ante la escalada de los precios del petróleo, el Gobierno postergó la actualización del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) hasta principios de mayo, como adelantó TN. Lo hizo a través del decreto 217, publicado en el Boletín Oficial.

El ajuste estaba previsto para este miércoles 1° de abril. A principios de marzo, la Secretaría de Energía había aplicado un alza de 1,1% en el gravamen.

La postergación hace que este mes no haya aumento en los precios de las naftas y gasoil por impuestos los combustibles, que suelen trasladarse de manera directa en los valores al surtidor.

En marzo, las naftas y el gasoil acumularon un aumento de más de 20% producto de la fuerte suba del petróleo, que superó los US$100 en medio de la guerra en Medio Oriente.

“Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, aclararon desde la Secretaría de Energía.

En un intento por contener los precios al consumidor, el Gobierno también adoptó otra medida: las petroleras puedan subir el corte de la nafta y el gasoil con biocombustibles. Así, las refinadoras podrán incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanoly hasta 20% de biodiesel, siempre que cumplan con los parámetros de calidad establecidos.

Según entiende el Ejecutivo, con el crudo internacional por encima de US$100, el bioetanol y el biodiésel pueden contribuir a bajar el costo de producción de combustibles y, por ende, el traslado al consumidor final.

Desde el 1 de mayo, la Secretaría de Energía -salvo nueva postergación- aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y los primeros tres trimestres de 2025, que el Gobierno viene dilatando.

Así lo indica el decreto 217, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló en más de una docena de oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles para atenuar el impacto en la inflación.