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Entre el 6 y 7 de abril se realizaron en Andalgalá, actividades previstas en el marco del Proceso de Participación Ciudadana y Audiencia Pública convocado por el Ministerio de Minería, para evaluar la 9na actualización del Informe de Impacto Ambiental para la reactivación del proyecto Bajo de la Alumbrera.

El lunes fue la charla técnica informativa, que se extendió por unas 6 horas, donde la empresa explicó la temática ambiental y su plan social de relaciones con la comunidad. Por su parte, el Estado expuso sobre los controles y monitoreos ambientales que se realizan en las cuencas hídricas de influencia del proyecto (Geoquímica Ambiental, DIPGAM) y de la toma y oferta de mano de obra a través del Campus de Entrenamiento Laboral del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos. La jornada contó con la asistencia de unas 150 personas, referentes de la comunidad, de la Asociación de Desocupados de Andalgalá, del municipio y del Concejo Deliberante; la ministra de Minería, Teresita Regalado, junto a su equipo técnico-jurídico; y funcionarios de los ministerios de Gobierno y Trabajo.

Por otra parte, el martes se efectuó la fiscalización en el proyecto, donde también participaron referentes de la comuna y de los Desocupados.

En ambas actividades, entre las inquietudes y consultas prevaleció la temática ambiental: uso del agua, residuos, dique de cola, reforestación, polvo en suspensión, entre otros.

En la charla técnica informativa, la comunidad solicitó conocer además del tema ambiental, la toma de mano de obra, desarrollo de proveedores locales y plan de capacitación. Los pedidos en este sentido, fue por la incorporación de andalgalenses en el proyecto de reapertura de Alumbrera, que tendría una producción (cobre) de alrededor de cinco años.

Cabe destacar que todas las instancias se desarrollaron en un clima de tranquilidad, respeto y diálogo constructivo, lo que permitió el intercambio abierto entre la comunidad, las autoridades y la empresa, fortaleciendo la transparencia del proceso participativo.

Asimismo, estos espacios reafirman el compromiso de la Provincia con una minería responsable y sustentable, que promueve el desarrollo local, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores locales, bajo controles ambientales y con la participación de las comunidades.

El proceso continúa con una fiscalización prevista para este miércoles y dos audiencias públicas, que se realizarán en Hualfín (Belén) y en Andalgalá, el 16 y 17 de abril, respectivamente.