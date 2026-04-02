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En el marco de la misión Artemis II, un curioso objeto acompaña a los astronautas en su viaje a la Luna. Este objeto, un peluche conocido como Rise, cumple la función de indicador de gravedad cero.

Durante el ascenso, el peluche se suelta dentro de la cabina y comienza a flotar cuando la nave alcance el entorno de microgravedad.

Rise, que tiene forma de Luna y muestra una cara sonriente, fue presentado oficialmente por la NASA el 27 de marzo, pocos días antes del lanzamiento.

Este peluche fue diseñado por Lucas Ye, un estudiante de Mountain View, California, y fue elegido en un concurso internacional que recibió más de 2600 propuestas de más de 50 países.

El diseño de Rise no solo cumple una función práctica, sino que también tiene un significado simbólico. Se inspira en la famosa imagen Earthrise de la misión Apollo 8, que mostró la Tierra asomando sobre el horizonte lunar.

Además de su función como indicador de gravedad, Rise transporta una carga especial. En su interior contiene una tarjeta SD con los nombres de personas de todo el mundo que se registraron para participar simbólicamente de la misión. La NASA confirmó que un total de 5.647.889 nombres fueron incorporados a esta tarjeta, que quedó resguardada dentro del peluche.