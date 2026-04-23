La ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, hizo entrega de remeras al grupo Aire Jóven, quienes realizarán prevención de consumo de tabaco en el marco de la Presentación de Buzo 2026.

Sergio Cortez, coordinador del grupo Aire Joven, expresó que “somos jóvenes independientes que, junto al Ministerio, surgió la idea de trabajar en base a los nuevos productos que están afectando la salud de los jóvenes. Somos alrededor de 60 chicos que venimos trabajando en concientización y ahora, junto a Punto Jóven, en la presentación de los buzos, informando sobre lo que están consumiendo”.

Al respecto, Mariné Reartes, referente del Programa de Control de Tabaco, remarcó que “el Grupo busca sensibilizar e informar bajo el lema ‘Un jóven para concientizar a otro jóven’, en este caso sobre los nuevos productos de tabaco como los vapers».