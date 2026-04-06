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El diputado Germán Scolamieri encabezó la actividad y destacó la trayectoria de la institución que cumple 100 años. La iniciativa buscó brindar un momento de alegría.

En el marco de las celebraciones por el Domingo de Resurrección, se llevó a cabo una actividad solidaria que consistió en la elaboración y entrega de huevos de chocolate destinados a niñas y niños de la Casa Cuna y del merendero “El Milagro”. La iniciativa tuvo como objetivo compartir un momento de acompañamiento con los más pequeños, en fechas de gran significado religioso y social. En este contexto, el diputado provincial Germán Scolamieri destacó especialmente el valor de la Casa Cuna en su aniversario número 100, reconociendo su invaluable trayectoria histórica en la provincia.

«Agradecemos especialmente a la secretaria de Familia, Ivana Agüero; a la directora de Casa Cuna, Karen Leguina; y a la responsable del merendero, Natalia Sotomayor, por recibirnos con tanta calidez», manifestó el legislador. Asimismo, Scolamieri resaltó la colaboración de los doctores Hugo Aibar y Vanessa Figueroa, junto al profesor David Ponce, quienes hicieron posible la jornada. «Seguimos trabajando para construir una comunidad más solidaria, donde cada gesto cuente y llegue a quienes más lo necesitan», concluyó.