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La encuesta permitió relevar las principales demandas de la comunidad respecto a los rubros comerciales y servicios que consideran necesarios para su vida cotidiana.

El Ministerio de Vivienda y Urbanización dio a conocer los resultados de la consulta realizada a vecinos y vecinas de Valle Chico sobre el desarrollo del futuro Centro Comercial del barrio. La iniciativa permitió relevar las principales demandas de la comunidad respecto a los rubros comerciales y servicios que consideran necesarios para su vida cotidiana. En total, se registraron 3.922 respuestas, reflejando un alto nivel de participación e interés por parte de los vecinos.

Entre las principales preferencias, se destaca ampliamente la opción de supermercado o minimarket, que concentró el 80,1% de las respuestas, posicionándose como la necesidad más importante para el barrio.

Le siguen el gimnasio, con un 34,8%, y la cafetería, con un 33,2%, consolidándose como espacios clave tanto para la actividad diaria como para el encuentro social.

También se observa una fuerte demanda de servicios esenciales, como el cajero automático (29,7%) y la farmacia/perfumería (26,6%), lo que evidencia la necesidad de contar con prestaciones básicas dentro del propio barrio.

En un segundo nivel de preferencias aparecen opciones como pago de servicios (13,3%), carnicería/pollería (11,8%) y veterinaria/pet shop (10,8%), mientras que otros rubros como librería/fotocopias (8,8%), panadería (8,7%) y rotisería/comida al paso (7,3%) también fueron considerados por los vecinos.

Desde el Ministerio destacaron que estos resultados serán fundamentales para la planificación del Centro Comercial, en línea con una política que busca no solo garantizar el acceso a la vivienda, sino también promover barrios con servicios, oportunidades y espacios que fortalezcan la vida comunitaria.

“Escuchar a los vecinos es clave para tomar decisiones que respondan a las necesidades reales del barrio. Valle Chico se construye entre todos”, señalaron desde el organismo.

Con esta consulta, el Ministerio reafirma su compromiso con el desarrollo integral de Valle Chico, incorporando la participación ciudadana como eje central en la planificación urbana.