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Durante la tarde de este Viernes Santo, se llevó a cabo el Vía Crucis que partió desde la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, llevando en andas las imágenes del Cristo Yacente, la Virgen Dolorosa y el apóstol San Juan, quienes estuvieron al pie de la Cruz.

Participaron de este acto penitencial el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, el rector y el capellán del Santuario Catedral, padres Juan Ramón Cabrera y Ramón Carabajal, respectivamente, junto con los fieles que se dieron cita para acompañar a Nuestro Señor Jesucristo en el Camino de la Cruz que abrazó por nuestra salvación.

Las 14 estaciones se distribuyeron a lo largo del recorrido, que comprendió calles San Martín, Rivadavia, Esquiú, pasando por el templo franciscano San Pedro de Alcántara, y Sarmiento hasta la Catedral.

Durante el trayecto se meditaron textos bíblicos y pensamientos del Beato Mamerto Esquiú, a quien la Iglesia Diocesana tiene presente de manera particular en este Año Jubilar por el Bicentenario de su Nacimiento, acompañados de cantos penitenciales.

A su arribo al atrio del Santuario Catedral, el Obispo pronunció una breve reflexión, invitó a los fieles a acercarse al Sacramento de la Reconciliación, como preparación para vivir la Pascua de Resurrección, y finalmente impartió la bendición.