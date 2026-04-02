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Tras una eficaz investigación que combinó trabajo de campo y el análisis de registros fílmicos del SAE-911, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia detuvieron ayer a un hombre de apellido Solórzano (31). El sujeto está señalado como el presunto autor de un violento robo ocurrido en la zona norte de la Capital.

El hecho y la detención El asalto tuvo lugar ayer en la rotonda de la Quebrada de Moreira, a escasos metros de la avenida América Latina. Según se pudo establecer, una mujer de 69 años circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton cuando fue abordada por el delincuente, quien —en movimiento— la empujó provocando su caída sobre el asfalto. El malviviente aprovechó el estado de indefensión de la víctima para sustraer un bolso que colgaba del manubrio y darse a la fuga.

Debido a la violencia del impacto, la mujer sufrió lesiones que requirieron asistencia urgente de profesionales del SAME y su posterior traslado al Hospital San Juan Bautista.

Resultados de los allanamientos Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 2 y con el aval del Juzgado de Control de Garantías N° 3, se llevó a cabo un registro domiciliario en el barrio 57 viviendas. En el lugar, el personal policial logró el secuestro de:

Una motocicleta Gilera Smash 110 cc. (presuntamente utilizada en el hecho).

Un casco protector y prendas de vestir vinculadas a la causa.

Elementos recuperados: Un teléfono celular, dos monederos y documentación variada perteneciente a la damnificada.

El detenido quedó a disposición de la Justicia interviniente, mientras se aguardan nuevas medidas para avanzar en la causa penal.