Con la mayoría de los partidos disputados, el Torneo Apertura 2026 entra en etapa de definiciones y los cruces de octavos de final están prácticamente confirmados. La fecha, que había quedado postergada, terminó de acomodar la tabla y dejó escenarios muy atractivos de cara a los playoffs.

Entre los resultados más destacados, Independiente dio el golpe en el Nuevo Gasómetro, Estudiantes de La Plata recuperó la cima de su zona y River Plate sorprendió con una caída en el Monumental frente a Atlético Tucumán. Además, Rosario Central igualó ante Tigre y selló su posición en la tabla, asegurando su lugar en la próxima fase.

Si bien resta el cierre de la jornada, solo algunos resultados podrían modificar posiciones puntuales, como el caso de Boca Juniors o Unión de Santa Fe. De todos modos, el cuadro ya está casi definido y anticipa cruces de alto voltaje.

Así quedarían los octavos de final:

Estudiantes de La Plata vs Racing Club

Boca Juniors vs Huracán

Vélez Sarsfield vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Talleres de Córdoba vs Belgrano

Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe

River Plate vs San Lorenzo

Argentinos Juniors vs Lanús

Rosario Central vs Independiente

Con este panorama, el torneo entra en su etapa más caliente: partidos mano a mano, sin margen de error y con varios clásicos y duelos pesados que prometen levantar temperatura.