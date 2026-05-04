Con la mayoría de los partidos disputados, el Torneo Apertura 2026 entra en etapa de definiciones y los cruces de octavos de final están prácticamente confirmados. La fecha, que había quedado postergada, terminó de acomodar la tabla y dejó escenarios muy atractivos de cara a los playoffs.

Entre los resultados más destacados, Independiente dio el golpe en el Nuevo Gasómetro, Estudiantes de La Plata recuperó la cima de su zona y River Plate sorprendió con una caída en el Monumental frente a Atlético Tucumán. Además, Rosario Central igualó ante Tigre y selló su posición en la tabla, asegurando su lugar en la próxima fase.

Si bien resta el cierre de la jornada, solo algunos resultados podrían modificar posiciones puntuales, como el caso de Boca Juniors o Unión de Santa Fe. De todos modos, el cuadro ya está casi definido y anticipa cruces de alto voltaje.

Así quedarían los octavos de final:

  • Estudiantes de La Plata vs Racing Club
  • Boca Juniors vs Huracán
  • Vélez Sarsfield vs Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Talleres de Córdoba vs Belgrano
  • Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe
  • River Plate vs San Lorenzo
  • Argentinos Juniors vs Lanús
  • Rosario Central vs Independiente

Con este panorama, el torneo entra en su etapa más caliente: partidos mano a mano, sin margen de error y con varios clásicos y duelos pesados que prometen levantar temperatura.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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