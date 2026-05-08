El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindaron este viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada en medio de la creciente tensión política y judicial que rodea al funcionario nacional por las denuncias vinculadas a su patrimonio.

Durante la exposición, Adorni evitó responder preguntas vinculadas a presuntos sobresueldos dentro del Gabinete nacional, uno de los temas que comenzó a instalarse tras las denuncias opositoras y la investigación judicial abierta en Comodoro Py.

Ante las consultas de la prensa, el jefe de Gabinete volvió a sostener que las explicaciones sobre su situación patrimonial serán presentadas “ante la Justicia” y evitó profundizar sobre las acusaciones.

Por su parte, Caputo salió a respaldar públicamente al funcionario y buscó minimizar el impacto político del caso sobre los mercados financieros.

“El riesgo país no baja por el riesgo kuka”, lanzó el titular del Palacio de Hacienda durante la conferencia.

La frase fue interpretada como un intento del Gobierno de relativizar la influencia del escándalo judicial sobre la economía y enviar una señal de tranquilidad hacia los inversores.

La conferencia se realizó luego de varios días de tensión dentro del oficialismo, donde comenzaron a surgir pedidos para que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada con el objetivo de desactivar la crisis política.

La investigación judicial tomó mayor relevancia después de que un contratista declarara haber recibido pagos en efectivo por refacciones realizadas en una propiedad vinculada al jefe de Gabinete.

La causa busca determinar si el nivel de gastos y movimientos patrimoniales resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar.

En paralelo, distintos sectores políticos intensificaron los cuestionamientos por el manejo de fondos y las presuntas inconsistencias detectadas en las denuncias presentadas en los tribunales federales.

Pese a la presión política y judicial, el Gobierno intentó mostrar una imagen de unidad antes de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada.