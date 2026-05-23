📍Este martes 26 y miércoles 27 de mayo habrá cortes y restricciones vehiculares en inmediaciones de Plaza 25 de Mayo debido al rodaje de la serie “Ecos”, una producción filmada íntegramente en nuestra provincia 👏

⏰ Los cortes se realizarán entre las 11:00 y las 16:00 hs, aunque podrían habilitarse antes si la grabación termina con anticipación.

🎞️ La serie es dirigida por Martín de Iuliis y apuesta a mostrar la identidad, cultura y paisajes catamarqueños, impulsando además el crecimiento de la industria audiovisual local 🙌

⚠️ Se recomienda circular con precaución y buscar vías alternativas para evitar demoras en el microcentro.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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