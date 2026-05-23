Este martes 26 y miércoles 27 de mayo habrá cortes y restricciones vehiculares en inmediaciones de Plaza 25 de Mayo debido al rodaje de la serie “Ecos”, una producción filmada íntegramente en nuestra provincia

Los cortes se realizarán entre las 11:00 y las 16:00 hs, aunque podrían habilitarse antes si la grabación termina con anticipación.

La serie es dirigida por Martín de Iuliis y apuesta a mostrar la identidad, cultura y paisajes catamarqueños, impulsando además el crecimiento de la industria audiovisual local

Se recomienda circular con precaución y buscar vías alternativas para evitar demoras en el microcentro.