El Gobierno anunció que hacia el fin de la jornada enviará cuatro proyectos de ley al Congreso que constan de una Ley de Ludopatía, el Super RIGI, la Ley de Lobby y la modificación al Etiquetado Frontal.

Se trata de un anuncio que terminó de cerrarse en un encuentro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei ayer por la mañana en la Quinta de Olivos.

Así, el Poder Ejecutivo manda al Congreso el tercer paquete de reformas desde que inició el período de Sesiones Ordinarias de este año. Infobae había adelantado el martes que Adorni preveía hacer el anuncio hacia el fin de esta semana, algo que finalmente hizo a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó el ministro coordinador minutos después de las 17 horas.

El mensaje fue difundido después de que Adorni terminara con su agenda de reuniones en Casa Rosada. Antes había estado con el canciller Pablo Quirno y a ese encuentro se le sumó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En total, el encuentro duró una hora. Ayer fue hacia la Residencia Presidencial de Olivos para acordar con el Presidente la prioridad que le iban a dar a cada una de las iniciativas que el Ejecutivo tiene en carpeta y espera darle movilidad en ambas cámaras del Congreso.

Lo único que se había dado a trascender en los últimos días es que no iba a haber un proyecto con mayor prioridad que el denominado Súper-RIGI, que no es otra cosa que una iniciativa hermana del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones que se sancionó en conjunto con la Ley Bases.

La versión ampliada buscará generar incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25 % al 15 %, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.

Aunque no venía siendo comunicado ampliamente, finalmente el Gobierno acelera con su propia versión de la Ley de Ludopatía que la oposición había querido impulsar el año pasado en el Congreso.

En ese entonces, la iniciativa había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, pero desde La Libertad Avanza no estaban de acuerdo con su redacción final, la cual buscaba aplicar fuertes restricciones a la publicidad de las casas de apuestas, el establecimiento de jornadas educativas sobre el tema, regulaciones sobre los medios de pago, límites diarios de gasto y la elevación de penas para titulares de casas de apuestas que incumplan la normativa.

La Casa Rosada aclaró oportunaMente que no quería eliminar la publicidad de las casas de apuestas, pero sí regular la discrecionalidad con la que los menores acceden a las apuestas en forma digital. El enfoque principal es la regulación de las apuestas entre los jóvenes y la prevención de la adicción en este grupo.

El Gobierno anunció la reforma de la ley de etiquetado frontal con un proyecto que busca reducir o, en el mejor de los casos para el oficialismo, eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en los envases y permitir nuevamente la utilización de dibujos animados, celebridades o figuras deportivas como recursos de marketing en los productos, cambios que actualmente están prohibidos. Además, busca modificar el cálculo de nutrientes críticos que determinan la presencia de los sellos y simplificar los trámites administrativos vinculados a la aplicación de la ley.

La más novedosa de todas las propuestas impulsadas por el Gobierno es la Ley de Lobby, la cual busca trasparentar el lobby como una actividad de incidencia en las políticas legislativas.

Se trata de una iniciativa que impulsa con particular interés el sector ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo, inspirados en la experiencia que rige en Estados Unidos. El denominado “cabildeo” está regulado por ley y es considerado una herramienta legítima para enriquecer el debate en el Congreso y otros ámbitos de poder.