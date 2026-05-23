En el marco del acto central por el aniversario de la Policía de la Provincia, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que el Gobierno provincial trabaja en una recomposición salarial para los empleados públicos, con especial foco en las fuerzas de seguridad, prevista para el segundo semestre del año. El mandatario destacó los esfuerzos provinciales ante los recortes implementados por el gobierno de Javier Milei.

En este contexto, el gobernador Quintela adelantó que, pese a las dificultades económicas, el Gobierno provincial trabaja en una mejora salarial para los trabajadores estatales, especialmente para el personal de las fuerzas de seguridad. “Trabajamos para que, a mitad de año, después del pago del aguinaldo en julio podamos otorgar una mejora salarial para los trabajadores del sector público”, anunció en el acto.

El anuncio fue realizado durante el acto por el 435° aniversario de la Policía de La Rioja, donde el mandatario destacó el esfuerzo de la Provincia para sostener los salarios pese a la crisis económica y la caída de recursos nacionales.

En ese marco, el gobernador valoró el rol de la Policía provincial y aseguró que el objetivo es continuar acompañando a los trabajadores estatales frente al complejo contexto económico nacional.

Aniversario 435 de la Policía de La Rioja

La Policía de la provincia conmemoró sus 435 años de historia con una jornada cargada de reconocimiento, memoria y homenaje a quienes formaron parte de la institución a lo largo de las décadas. Las actividades comenzaron con una ofrenda floral realizada en la explanada de la Comisaría Séptima, donde autoridades y efectivos recordaron el compromiso y la vocación de servicio de generaciones de policías riojanos.

Del acto participaron el jefe de Policía, René Omar Molina; el subjefe, Nelson Gustavo Sotomayor; el defensor general, Javier Alfredo Romero; integrantes de la Plana Mayor de la institución, además del coronel Maximiliano Alexis Hilger, autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes de la Asociación 10 de Abril. También estuvieron presentes oficiales y suboficiales provenientes de distintos puntos de la provincia.

Luego, en la Iglesia Catedral, se celebró la Santa Misa Aniversario presidida por el obispo monseñor Dante Gustavo Braida, quien impartió su bendición a los efectivos y destacó la fe, el compromiso y la protección al prójimo como pilares del juramento policial.

Entre velas, cantos y oraciones, los efectivos policiales renovaron su compromiso de servir con lealtad, valentía y respeto. Fue un momento para recordar a quienes ya no están, agradecer a las familias y reafirmar que el servicio constituye un acto de entrega y vocación.