El universo de los Minions suma una inesperada colaboración musical: Bad Bunny formará parte de la banda sonora de Minions & Monsters, la nueva película de Illumination y Universal Pictures.

La noticia comenzó a viralizarse después del estreno del tráiler oficial de la película, donde puede escucharse “EoO”, una de las canciones del artista puertorriqueño, acompañando las nuevas escenas de la franquicia animada.

La película, titulada Minions & Monsters, llegará a los cines el 1 de julio de 2026 y será una nueva expansión del universo de Mi Villano Favorito. Según la sinopsis oficial, los Minions desatarán accidentalmente monstruos en Hollywood y deberán intentar salvar al mundo del caos que provocaron.

La presencia de Bad Bunny en el tráiler generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente entre los fanáticos del cantante y de la saga animada. Distintas publicaciones y medios especializados señalaron que “EoO” tendría un papel importante dentro del soundtrack promocional de la película.

Esta no es la primera vez que la franquicia apuesta por grandes artistas para su música. En películas anteriores participaron nombres como Pharrell Williams, quien estuvo detrás de varios temas originales de Despicable Me 4 y del histórico hit “Happy”.

Con esta colaboración, Bad Bunny sigue expandiendo su presencia en el cine y la cultura pop global, ahora dentro de una de las franquicias animadas más exitosas de los últimos años.