La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital informa que el Parque de los Vientos permanecerá cerrado al público en su totalidad desde el 1 hasta el 30 de junio de 2026, con el objetivo de ejecutar un plan integral de recuperación, mantenimiento y mejora del predio.

Durante este período de intervención profunda, no se permitirá el ingreso de visitantes ni la realización de eventos en el sector, una medida necesaria para garantizar la seguridad y la correcta ejecución de las obras. En contrapartida, el resto de los sectores que integran el Ecoparque El Jumeal permanecerá completamente habilitado y funcionando con normalidad para el uso de los vecinos.

Es necesario destacar que, estas acciones forman parte de un proceso de ordenamiento y avance hacia la futura declaración del complejo como Área Natural Protegida, contemplando criterios estrictos de conservación ambiental, recuperación paisajística y fortalecimiento de la infraestructura recreativa.

En el Parque de los Vientos, las cuadrillas municipales llevarán a cabo tareas de resiembra y recuperación de áreas verdes, el reacondicionamiento de los sistemas de riego y la limpieza general del predio.

Asimismo, se incorporarán mejoras en canteros y áreas forestadas, se instalará una estación matera y como novedad se sumarán dos humidificadores urbanos para mejorar el confort térmico en jornadas calurosas, culminando con un reordenamiento de los sectores destinados a la circulación, permanencia y ubicación de los emprendedores locales.

En paralelo, el municipio continuará desarrollando distintas intervenciones de mejora a lo largo de todo el circuito de El Jumeal. En estos sectores abiertos, los trabajos incluirán la recuperación y puesta en valor de plazoletas, miradores y puntos panorámicos, además del desarrollo de nuevos canteros xerófilos con propuestas paisajísticas de bajo mantenimiento en triángulos, rotondas y accesos estratégicos.

El plan también contempla la forestación y reposición de ejemplares arbóreos en las líneas forestales del circuito, la renovación total de la cartelería informativa, preventiva y turística, mejoras en el sector de gimnasio y mobiliario urbano, así como el reacondicionamiento de las áreas de circulación, estacionamiento y permanencia.

Bajo estos mismos criterios de ordenamiento y gestión vinculados a la futura Reserva Natural Urbana El Jumeal, se avanzará significativamente en la señalización y en la organización de las actividades permitidas dentro del área para optimizar la información brindada al visitante.

La gestión municipal recuerda que todas estas intervenciones simultáneas buscan consolidar un espacio sostenible de alta calidad urbana, garantizando que, mientras dure el cierre temporal del Parque de los Vientos, los vecinos puedan continuar utilizando el resto del circuito natural de la ciudad con absoluta normalidad.