Un hombre identificado como José María Varela, de 29 años, fue hallado sin vida durante la madrugada de este sábado en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 33.

De acuerdo con la información preliminar, la investigación se orienta a determinar si el hecho estaría relacionado con la manipulación de un transformador de energía eléctrica ubicado en la zona.

Por disposición de la Justicia, una persona se encuentra demorada en averiguación del hecho mientras avanzan las pericias y las medidas investigativas destinadas a establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el deceso.

En el lugar trabajó personal policial y judicial bajo las directivas de la fiscalía interviniente.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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