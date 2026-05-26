En el marco de la conmemoración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, participó de un emotivo acto institucional desarrollado en las instalaciones de la Escuela Municipal N° 3 «Gustavo Gabriel Levene».

La jornada, que destacó el compromiso de la gestión con los valores patrios, contó con una activa participación de toda la comunidad educativa, reuniendo a alumnos y docentes de los tres niveles del establecimiento.

Durante el encuentro, se puso de relieve la importancia histórica de la fecha y el rol estratégico de las instituciones de enseñanza en la formación de ciudadanos con memoria y sentido de pertenencia.

El jefe comunal estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa, y la secretaria de Educación Municipal, Marqueza Blanco, junto a autoridades directivas y docentes de la escuela, quienes compartieron esta celebración cívica con las numerosas familias presentes.

Al momento de hacer uso de la palabra, el intendente manifestó su profunda satisfacción por el encuentro y afirmó: «Para mí es una alegría enorme. Cada vez que vengo a una escuela municipal, me voy con la energía absolutamente renovada. Siempre estamos tratando de mejorar la educación para ellos, porque lo único que va a igualar en el futuro es el conocimiento».

Saadi también destacó los permanentes avances en la infraestructura escolar de la Capital, haciendo mención a la incorporación de registradores digitales y programas de vanguardia como el de educación financiera. Concluyendo su mensaje, el mandatario reconoció el valor humano del sistema educativo al expresar que lo mejor que tiene la estructura municipal son sus docentes y directores, quienes poseen un enorme sentido de pertenencia, resaltando asimismo el rol crucial de las familias que juegan un papel fundamental acompañando diariamente a los chicos en sus trayectorias pedagógicas.

Por su parte, la secretaria de Educación Municipal, Marqueza Blanco, también resaltó la trascendencia de la conmemoración dentro de la agenda escolar, expresando que celebraban una fecha muy significativa para todos, acompañados por los hogares y con la participación integrada de todos los niveles en ambos turnos.

Durante la ceremonia, que incluyó sorpresas para los presentes, se desarrollaron diversas actividades protocolares que incluyeron el canto de himnos y coloridas presentaciones artísticas a cargo de los alumnos del nivel primario.

Al respecto, Blanco concluyó señalando que es fundamental que los alumnos reconozcan el sentido profundo de estas fechas, no solo el 25 de mayo, sino también el 9 de julio y otras efemérides emblemáticas que definen la identidad de los argentinos.

La ceremonia no solo funcionó como un valioso espacio de reflexión colectiva sobre los sucesos patrios de 1810, sino que se consolidó como una oportunidad propicia para fortalecer los vínculos institucionales entre la gestión municipal de la Capital y la comunidad educativa de este importante establecimiento escolar.