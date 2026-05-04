Se confirmó una nueva denuncia contra el diputado provincial Javier Galán, que se suma a otras presentaciones ya bajo investigación, profundizando su complicada situación judicial.

Según consta en la denuncia, el denunciante habría sido intimidado en su lugar de trabajo, donde Galán presuntamente exhibió un arma blanca durante una conversación, en un contexto que generó temor.

Asimismo, siempre según el relato presentado ante la Justicia, el denunciante sostuvo que se desempeñaba laboralmente en un corralón vinculado al legislador, mientras percibía su salario a través de la Cámara de Diputados. También indicó que, por presunto pedido de Galán, habría entregado parte de su sueldo a terceros. Estos puntos forman parte de la investigación en curso.

Desde Catamarca Despierta dialogamos con la abogada Silvia Barrientos, quien señaló que los hechos son de gravedad y remarcó la necesidad de que la Justicia avance con rapidez y garantías.

Con esta nueva presentación, el caso suma un nuevo capítulo y aumenta la expectativa sobre las decisiones judiciales en torno al legislador.