El influencer y organizador de campañas solidarias Santiago Maratea se refirió a la colecta destinada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario y aseguró que la experiencia lo marcó profundamente. Durante una visita al centro de salud, habló sobre el impacto de las obras, su vínculo con la ciudad y el futuro de nuevas campañas solidarias vinculadas a la salud infantil.

“Yo estoy muy contento de todo lo que se hizo. Lo dije antes, una gran inspiración para mí este hospital en Rosario. Las personas que viví justo en esta ciudad son muy inspiradoras para mí, así que muy feliz”, expresó.

Maratea contó que recorrer el hospital y encontrarse cara a cara con los chicos, las familias y el personal de salud fue una experiencia movilizadora. “Ves a todos los chicos, familiares, a las enfermeras, a los enfermeros y todo lo que hacen todos los días acá, y te das cuenta de lo que representa para ellos toda esta obra”, sostuvo.

Además, explicó por qué decidió involucrarse específicamente con el proyecto del Vilela. “El proyecto se inspiraba en un hospital que queda en Barcelona que se llama Sant Joan de Déu, que es un hospital todo como dirigido por los niños y hay dos en el mundo nada más. Uno de mis sueños es que el tercer hospital de esta categoría esté en Argentina”, afirmó.

El influencer también recordó el desgaste emocional que le generaron algunas de sus campañas anteriores y las críticas mediáticas que recibió. “Decidí no hacer más colectas porque estaba muy cansado, un poco el acoso mediático fue bastante, para mí, angustiante”, confesó.

Sin embargo, aseguró que volvió a apostar por este tipo de iniciativas después de recuperar fuerzas y comprobar el alcance que pueden tener las redes sociales. “Entiendo el poder que tiene Internet y las redes sociales, y el pueblo argentino para ayudar a los demás”, señaló.

Finalmente, adelantó cuál es su próximo gran objetivo solidario. “Me di cuenta que si conseguimos 250.000 personas que pongan 50.000 pesos por año, poder desarmar 10 salas de estas por año en 10 hospitales distintos del país. Así que creo que voy a intentar hacer eso”, anunció.