La carrera de Miley Cyrus suma un nuevo reconocimiento histórico: la artista recibirá su propia estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 22 de mayo de 2026. La distinción será entregada por la Cámara de Comercio de Hollywood y convertirá a Miley en una de las figuras más jóvenes de la música en alcanzar este homenaje.

La estrella será la número 2.845 del famoso boulevard ubicado en Los Ángeles y formará parte de la categoría “Recording”, dedicada a artistas musicales. La ceremonia se realizará sobre Hollywood Boulevard y contará con la presencia de figuras como Anya Taylor-Joy y Donatella Versace como invitadas especiales, mientras que la conductora Ellen K será la encargada de presentar el evento.

La noticia llega en un momento muy importante para la artista, justo después de la celebración por los 20 años de Hannah Montana, el proyecto que lanzó a Miley al estrellato mundial. Desde entonces, la cantante construyó una carrera marcada por la reinvención constante, pasando del pop adolescente a convertirse en una de las voces más influyentes de la industria actual.

Además, Miley compartió un emotivo mensaje tras conocerse el anuncio. La cantante recordó que, cuando era chica, caminaba por Hollywood Boulevard junto a su papá, Billy Ray Cyrus, soñando con algún día formar parte de esa historia. “Sentir que ahora voy a quedar inmortalizada en este boulevard legendario es un sueño”, expresó en redes sociales.

Como dato de color, el reconocimiento coincide con el lanzamiento de “Walk of Fame”, una de las canciones de su más reciente proyecto musical, algo que sus fans interpretaron como una especie de “profecía cumplida”.