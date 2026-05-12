VIERNES 17 DE JULIO

El dúo Pimpinela se presentará el viernes 17 de julio en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en lo que será la noche inaugural de la 55° edición de la fiesta más grande del invierno en Argentina.

Con más de 40 años de trayectoria, Lucía y Joaquín Galán construyeron una carrera que los convirtió en referentes de la música popular en español. A lo largo de los años llevaron sus canciones a escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, consolidando un estilo propio que combina música e interpretación.

Dueños de un repertorio que marcó generaciones, Pimpinela consolidó clásicos de la música popular como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Valiente” y “La familia”. Pimpinela cuenta además con una extensa discografía y múltiples reconocimientos internacionales, manteniéndose vigente con nuevas giras y producciones musicales.

La presencia del reconocido dúo argentino suma jerarquía a una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que cada invierno reúne a miles de personas para disfrutar de propuestas artísticas, culturales y gastronómicas, además del trabajo de artesanos y productores de toda la provincia.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

Instagram:@fiestanacionaldelponcho

Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Tik Tok: @fiestanacionaldelponcho