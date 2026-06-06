La situación de la infraestructura vial vuelve a quedar en el centro de la polémica en Catamarca. Mientras el Gobierno provincial continúa anunciando inversiones y proyectos millonarios, vecinos de distintos puntos de la provincia denuncian el alarmante deterioro de calles y espacios públicos, una realidad que impacta directamente en la seguridad de quienes transitan a diario.

Deterioro crítico en Valle Viejo

Uno de los casos más recientes se registra en la calle Carrizo, en Santa Rosa, Valle Viejo, donde las precipitaciones agravaron el estado de la calzada hasta volverla prácticamente intransitable. Según denunciaron vecinos de la zona, el deterioro provocó que al menos dos personas sufrieran derrapes en las últimas horas, generando preocupación por la falta de respuestas oficiales.

Denuncias por falta de respuestas oficiales

Los reclamos apuntan a una gestión deficiente, lenta y poco preventiva, que parece reaccionar únicamente cuando los problemas ya generan consecuencias para la población. Habitantes del sector aseguran que los inconvenientes en la calle no son nuevos y que las advertencias fueron realizadas en reiteradas oportunidades sin obtener soluciones concretas.

La problemática expone además las falencias de una política de mantenimiento que, según cuestionan vecinos y referentes locales, resulta insuficiente, improvisada y desconectada de las necesidades reales de los barrios. Cada lluvia intensa deja al descubierto caminos deteriorados, baches profundos y sectores que se vuelven peligrosos para motociclistas, ciclistas y automovilistas.

Riesgos cotidianos y malestar social

Mientras tanto, los ciudadanos continúan enfrentando riesgos cotidianos para desplazarse por calles que deberían encontrarse en condiciones adecuadas. La falta de intervención oportuna termina generando mayores costos futuros y profundizando el malestar social frente a una infraestructura que muestra señales evidentes de abandono.

Las críticas también alcanzan a las autoridades responsables de planificar y controlar las obras públicas. Para numerosos vecinos, resulta contradictorio anunciar inversiones y avances mientras persisten problemas básicos que afectan la seguridad vial y la calidad de vida de miles de catamarqueños.

Pedido de un plan de reparación urgente

En este contexto, crece el reclamo para que el Gobierno provincial y los municipios implementen un plan serio de reparación y mantenimiento de calles. Los recientes derrapes en Valle Viejo vuelven a poner sobre la mesa una discusión incómoda: la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad de una obra pública cuestionada, deteriorada y cada vez más alejada de las necesidades de la gente.

Fuente: El Aconquija