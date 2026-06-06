Una nueva pérdida de agua registrada en el badén del Arroyo Fariñango volvió a encender las alarmas sobre el estado de la infraestructura pública en Catamarca. Durante la mañana de este sábado, una importante cantidad de agua brotó de un caño roto y se extendió por la zona, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

El episodio reavivó cuestionamientos hacia una gestión provincial que, pese a los reiterados anuncios de inversión y desarrollo, continúa mostrando falencias evidentes en materia de mantenimiento y prevención. Para muchos vecinos, la imagen de miles de litros de agua desperdiciados representa una postal repetida de una administración que llega tarde a los problemas.

La situación resulta aún más sensible en un contexto donde numerosos barrios reclaman mejoras en los servicios básicos. Mientras se multiplican los pedidos por obras y reparaciones, episodios como el ocurrido en el Arroyo Fariñango exponen una infraestructura que luce deteriorada, descuidada y carente de controles eficientes.

Las críticas apuntan también a la falta de respuestas rápidas frente a incidentes que generan pérdidas económicas para el Estado. El agua que se desperdicia por una rotura no solo representa un problema operativo, sino también un costo que finalmente terminan afrontando todos los contribuyentes.

Distintos sectores vienen advirtiendo que las obras públicas requieren un seguimiento permanente para evitar que pequeños desperfectos se transformen en problemas mayores. Sin embargo, la percepción ciudadana es que existe una gestión improvisada y reactiva, más enfocada en responder a las emergencias que en prevenirlas.

La rotura del caño se suma a otros reclamos recientes vinculados al estado de calles, hundimientos de pavimento y deficiencias en servicios esenciales. El denominador común, según denuncian vecinos, es la falta de mantenimiento y la ausencia de una planificación sostenida que garantice soluciones duraderas.

Mientras las imágenes de la pérdida de agua recorren las redes sociales, vuelve a instalarse una pregunta incómoda para el Gobierno provincial: cómo se explica que, en una provincia que anuncia inversiones y crecimiento, persistan problemas básicos que reflejan una gestión cuestionada, insuficiente y alejada de las necesidades cotidianas de los catamarqueños.

Fuente: El Aconquija