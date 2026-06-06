Ttras realizar tareas investigativas relacionadas a supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas peligrosas de la Policía de la Provincia conjuntamente con numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán) llevaron a cabo allanamientos en distintos inmuebles del barrio Sebastián Corpacci, de la localidad de Nueva Coneta, de ese Departamento.

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron varios envoltorios de plástico con una sustancia tipo herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de unos 302,9 Gr. de Marihuana, un (01) envoltorio de plástico con trece (13) semillas de la variedad Cannabis Sativa y cinco (05) plantines de Marihuana que estaban siendo cultivados, como así también tres (03) teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, dos (2) balanzas digitales de precisión tipo gramera y la suma de doscientos catorce mil novecientos pesos (214.900) en efectivo.

Asimismo numerarios del GAUR Pomán – Andalgalá, conjuntamente con sus pares del GAUR Belén – Santa María, materializaron allanamientos en la calle Felipe Varela S/N° y en el barrio La Estación Norte, de la Ciudad de Tinogasta, Dpto. Homónimo, donde tras irrumpir en los inmuebles, el personal interviniente incautó cien (100) semillas de la variedad de Cannabis Sativa, unos 63 Gr. de Cogollos de Marihuana y varios envoltorios de plástico con una sustancia herbácea que, tras la prueba de campo, se logró establecer que se tratarían de Marihuana.

Al finalizar las medidas Judiciales, los policías procedieron a la detención de un joven y una mujer de 22 y 28 años de edad, mientras que dos sujetos de 18 y 22 años quedaron supeditados a la prosecución de la causa, a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

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