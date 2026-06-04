Una gran cantidad de personas, organizaciones sociales, políticas, y gremiales se sumaron al grito de «viva las queremos» a través de una movilización que se realizó por el centro de la Capital, y que terminó en Plaza 25 de Mayo donde se llevó a cabo un acto público.

El colectivo feminista convocó a marchar nuevamente bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, y a 11 años de la primera movilización originada por el femicidio de Chiara Páez.

Además, la convocatoria se realizó en un contexto marcado por el impacto de los crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.