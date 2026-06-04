Un menor de nueve años permanece internado hace doce días en el Hospital de Niños ‘Eva Perón’ de la capital provincial. La falta de servicios básicos en su domicilio impide el tratamiento de su condición crónica de salud de manera segura. Esta situación para el niño sin electricidad en Catamarca expone una grave falla estructural en las viviendas entregadas. El inmueble, ubicado en el municipio de La Paz, no cuenta con el sistema de refrigeración necesario para su medicación vital.

La precariedad como barrera para la salud pública

El paciente recibió un diagnóstico de diabetes tipo 1 recientemente en el Hospital de Niños. Esta enfermedad requiere la administración diaria de insulina, la cual debe mantenerse en temperaturas específicas. Sin embargo, el equipo médico no puede otorgar el alta hospitalaria todavía. La vivienda familiar no garantiza las condiciones de seguridad sanitaria básicas para el tratamiento.

El inmueble es un módulo habitacional provisto por la intendencia de La Paz a la familia afectada. A pesar de la entrega oficial, la estructura carece del pilar reglamentario para el suministro eléctrico. Esta omisión técnica imposibilita la conexión legal a la red de energía pública de la zona. La situación habitacional se describe como vulnerable y precaria por los allegados del menor.

El costo de ser un niño sin electricidad en Catamarca

La empresa distribuidora EC SAPEM exige un pago inmediato para habilitar el servicio al niño sin electricidad en Catamarca. El monto solicitado oscila entre los $150.000 y $160.000 al contado. La firma no ofrece planes de financiamiento para este caso de emergencia sanitaria. Esta barrera económica bloquea el acceso efectivo a un derecho esencial para la vida.

El entorno familiar enfrenta severas limitaciones económicas para cumplir con esta exigencia monetaria actualmente. La madre es el único sostén económico de su hogar en este momento. Sus ingresos mensuales dependen exclusivamente de un salario social básico otorgado por el Estado. En consecuencia, el costo de la conexión eléctrica resulta una cifra totalmente inalcanzable para ella.

Por su parte, el municipio de La Paz justificó su inacción administrativa ante el reclamo familiar. Las autoridades locales informaron que no poseen stock de materiales de construcción disponibles. Por lo tanto, no pueden asistir a la familia con la edificación del pilar eléctrico reglamentario. Esta respuesta institucional profundiza el desamparo del menor que continúa internado por causas ajenas a su salud.

Derechos vulnerados: cuando la infraestructura falla

La carencia de infraestructura básica vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del menor. El Estado provincial enfrenta cuestionamientos por priorizar regulaciones burocráticas sobre la vida de un niño. Es necesario resolver la falta de servicios para proteger eficazmente a la niñez en situaciones de vulnerabilidad. La coordinación entre los distintos organismos públicos resulta urgente para garantizar el bienestar integral de la familia.

Fuente: El Aconquija