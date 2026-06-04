Mientras a nivel nacional la educación en Catamarca ha perdido relevancia pública, la realidad territorial en junio de 2026 muestra un escenario crítico. Apenas el 5% de los argentinos considera hoy a la educación como su principal preocupación. Sin embargo, en el interior provincial, la falta de transporte mantiene escuelas totalmente paralizadas. Esta desconexión entre la agenda política y la realidad cotidiana agudiza el malestar en las comunidades rurales.

El impacto económico sobre las familias catamarqueñas se agravó el pasado 4 de junio. A partir de esa fecha, el boleto mínimo de colectivo sufrió un incremento del 28% en toda la jurisdicción. Actualmente, el costo del pasaje se sitúa en $1.600, dificultando el acceso diario a los establecimientos educativos. Este aumento representa un golpe directo al presupuesto de los hogares que dependen exclusivamente del transporte público para estudiar.

La situación es especialmente alarmante en la localidad de El Portezuelo. Allí, más de 60 estudiantes rurales llevan tres semanas consecutivas sin poder asistir a clases. La interrupción del ciclo lectivo se debe a la suspensión total del servicio de transporte escolar por falta de pago. Según informaron fuentes locales, la empresa prestataria cortó el servicio debido a deudas acumuladas por el Ministerio de Educación de Catamarca.

A pesar de la vigencia del Boleto Educativo Gratuito, su alcance resulta insuficiente para las necesidades de los alumnos del interior. Muchos estudiantes dependen de servicios contratados específicos porque las líneas regulares no coinciden con sus horarios escolares. Por lo tanto, el beneficio estatal no logra cubrir la logística necesaria en estas áreas geográficas. Esta falla estructural impide que decenas de jóvenes mantengan su regularidad en los centros de formación.

La crisis de infraestructura y la educación en Catamarca

La alternativa de recurrir a la educación virtual tampoco es viable en diversas zonas de la provincia. En parajes como Santa Cruz y Huaycama, la falta de una red de energía eléctrica estable impide el uso de dispositivos. Además, la conectividad a internet es deficiente o inexistente en estos sectores del territorio provincial. Estas carencias técnicas eliminan cualquier posibilidad de suplir la presencialidad mediante herramientas digitales de aprendizaje.

Al panorama de falta de transporte se suma un creciente conflicto con los principales gremios docentes locales. Los sindicatos denuncian un proceso de empobrecimiento sostenido que afecta a todos los trabajadores del sector. Esta situación precariza el sistema y genera un clima de tensión constante entre el personal y las autoridades gubernamentales. Las demandas salariales se mantienen sin una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de Catamarca.

Finalmente, las medidas de fuerza han escalado hasta llegar a acciones extremas como la toma de la escuela en Santa Rosa. Padres y docentes reclaman de forma conjunta por la falta sistemática de personal en el establecimiento educativo. Este nivel de conflictividad refleja la insatisfacción general con la política educativa actual en la región. La crisis integral de la educación en Catamarca amenaza con prolongar la parálisis del sistema durante el resto del invierno.

Fuente: El Aconquija