Las calles en mal estado volvieron a generar malestar entre vecinos de la Capital, quienes denunciaron el deterioro de una transitada esquina y reclamaron una intervención urgente por parte de las autoridades municipales. El reclamo apunta a problemas de infraestructura que, según afirman los residentes, afectan diariamente la circulación vehicular y representan un riesgo para quienes transitan por la zona.

La situación fue expuesta por vecinos que advirtieron sobre el estado de la intersección de las calles Junín y Santa Fe. Según indicaron, el deterioro de la calzada se viene agravando con el paso del tiempo y todavía no se observan trabajos de reparación que permitan resolver el problema de manera definitiva.

Calles en mal estado y preocupación por la seguridad vial

Los residentes sostienen que la circulación se vuelve cada vez más complicada debido a las irregularidades presentes en la calle. Además, remarcan que se trata de un sector con importante movimiento de vehículos y motocicletas, lo que incrementa el riesgo de accidentes y genera preocupación entre quienes utilizan diariamente esa vía de comunicación.

La problemática también se agrava durante los días de lluvia, cuando el agua dificulta identificar los sectores más deteriorados de la calzada. Los vecinos aseguran que esta situación obliga a conductores y motociclistas a realizar maniobras peligrosas para evitar daños en sus vehículos o posibles accidentes.

El reclamo fue dirigido tanto a las autoridades municipales como a los representantes del sector, con el objetivo de obtener respuestas concretas sobre los trabajos de mantenimiento que podrían realizarse en la zona. Los habitantes consideran que el problema no puede seguir postergándose debido a la importancia de la arteria para la circulación cotidiana.

Vecinos reclaman obras y mantenimiento urbano

Las quejas por las calles en mal estado no son nuevas en distintos sectores de la Capital. En numerosos barrios se repiten los pedidos vinculados al mantenimiento de la infraestructura urbana, especialmente en aquellas zonas donde el tránsito constante acelera el desgaste de la calzada.

Para los vecinos, la situación refleja una problemática más amplia relacionada con la falta de mantenimiento preventivo. Sostienen que muchas veces las reparaciones llegan cuando el deterioro ya es evidente y las dificultades para circular afectan a cientos de personas de manera diaria.

El reclamo por calles en mal estado vuelve a poner en discusión la necesidad de mejorar la infraestructura urbana en Catamarca. Mientras los vecinos esperan una respuesta por parte de las autoridades, crecen los cuestionamientos sobre la capacidad de planificación y mantenimiento de espacios públicos esenciales para la movilidad y la seguridad vial.

La demanda apunta a una solución concreta para una problemática que afecta directamente la vida cotidiana de quienes transitan por el sector. Para los residentes, la reparación de calles no debería convertirse en un reclamo permanente, sino formar parte de una política de mantenimiento eficiente que permita evitar el deterioro progresivo de la infraestructura urbana.

Fuente: El Aconquija