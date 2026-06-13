Este nuevo espacio permitirá difundir los paisajes únicos, experiencias turísticas, artesanías, gastronomía y toda la identidad puneña que distingue a esa región en el mundo.

Hoy se concretó la firma de un convenio de cooperación turística entre la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y la Municipalidad de la Capital.

A través del mismo, Antofagasta de la Sierra contará con un punto de información turística en la Casa de la Puna, donde visitantes y turistas podrán conocer la riqueza natural, cultural y productiva del departamento.

Este nuevo espacio permitirá difundir los paisajes únicos, experiencias turísticas, artesanías, gastronomía y toda la identidad puneña que distingue a esa región en el mundo.

La firma de convenio fue encabezada por el intendente Mario Cusipuma y su par capitalino, Gustavo Saadi, «consolidando un trabajo conjunto que busca fortalecer el turismo regional y generar nuevas oportunidades para el desarrollo local».