Nahuel Gallo reveló detalles de las horas previas a su liberación en Venezuela, luego de haber permanecido 448 días detenido. El gendarme argentino aseguró que hasta último momento no sabía si realmente recuperaría la libertad y que vivió esos instantes con una mezcla de incertidumbre y esperanza.

Según relató, la situación comenzó a cambiar cuando fue retirado del lugar donde permanecía alojado y trasladado sin demasiadas explicaciones. Durante ese proceso, aseguró que evitó ilusionarse debido a las numerosas situaciones de incertidumbre que había atravesado durante su detención.

Gallo también recordó que recién comprendió que iba a ser liberado cuando advirtió que el operativo era diferente a los anteriores. Tras concretarse su salida, fue trasladado hacia la Argentina, donde pudo reencontrarse con su familia después de más de un año de detención.

Durante la entrevista, el gendarme habló además sobre las condiciones que enfrentó durante su cautiverio, al que describió como un período marcado por el aislamiento, la incertidumbre y diversas situaciones de sufrimiento físico y psicológico. No obstante, evitó profundizar en algunos episodios al señalar que todavía no se siente preparado para contar todo lo que vivió.