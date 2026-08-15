La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes con el empate 1-1 entre Racing y Banfield en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Avellaneda.

Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto y llegaron a cinco unidades en la Zona B. La jornada continuará este sábado con siete partidos, entre los que se destaca el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia.

Sábado 15 de agosto

  • 14:30: Aldosivi – Tigre (Zona B) — TNT Sports.
  • 14:30: San Lorenzo – Unión (Zona A) — ESPN Premium.
  • 16:45: Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) — ESPN Premium.
  • 19:00: Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) — TNT Sports.
  • 19:00: Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona B) — ESPN Premium.
  • 21:15: Platense – Boca (Zona A) — TNT Sports.

Domingo 16 de agosto

  • 15:00: Sarmiento – Huracán (Zona B) — ESPN Premium.
  • 18:00: River – Argentinos (Zona B) — ESPN Premium.
  • 20:15: Barracas Central – Rosario Central (Zona B) — TNT Sports.
  • 20:15: Central Córdoba – Instituto (Zona A) — TNT Sports.

Lunes 17 de agosto

  • 14:45: Estudiantes de Río Cuarto – Atlético Tucumán (Zona B) — ESPN Premium.
  • 17:00: Lanús – Independiente (Zona A) — TNT Sports.
  • 19:15: Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) — TNT Sports.
  • 21:30: Gimnasia de Mendoza – Talleres (Zona A) — ESPN Premium.

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