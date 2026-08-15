La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes con el empate 1-1 entre Racing y Banfield en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Avellaneda.
Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto y llegaron a cinco unidades en la Zona B. La jornada continuará este sábado con siete partidos, entre los que se destaca el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia.
Sábado 15 de agosto
- 14:30: Aldosivi – Tigre (Zona B) — TNT Sports.
- 14:30: San Lorenzo – Unión (Zona A) — ESPN Premium.
- 16:45: Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) — ESPN Premium.
- 19:00: Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) — TNT Sports.
- 19:00: Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona B) — ESPN Premium.
- 21:15: Platense – Boca (Zona A) — TNT Sports.
Domingo 16 de agosto
- 15:00: Sarmiento – Huracán (Zona B) — ESPN Premium.
- 18:00: River – Argentinos (Zona B) — ESPN Premium.
- 20:15: Barracas Central – Rosario Central (Zona B) — TNT Sports.
- 20:15: Central Córdoba – Instituto (Zona A) — TNT Sports.
Lunes 17 de agosto
- 14:45: Estudiantes de Río Cuarto – Atlético Tucumán (Zona B) — ESPN Premium.
- 17:00: Lanús – Independiente (Zona A) — TNT Sports.
- 19:15: Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) — TNT Sports.
- 21:30: Gimnasia de Mendoza – Talleres (Zona A) — ESPN Premium.