Estados Unidos ordenó el retiro obligatorio de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina luego de detectar que la mercadería había sido distribuida antes de completar una reinspección obligatoria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El canciller Pablo Quirno explicó que el hecho, informado el 11 de agosto, no estuvo relacionado con problemas sanitarios en los productos. “Es importante destacar que no se trata de un problema de inocuidad, contaminación o calidad del producto”, sostuvo.

La irregularidad ocurrió durante el proceso de importación en Estados Unidos, donde la mercadería fue distribuida comercialmente antes de completar el control requerido para los productos cárnicos importados.

La empresa importadora asumió la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció que se trató de “un error administrativo ocurrido en Estados Unidos, sin relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario o de inocuidad argentino”.

La firma también emitió una carta para explicar las circunstancias del incidente, que fue enviada al Meat Import Council of America (MICA) para informar a sus miembros.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía ratificaron la explicación de Cancillería y remarcaron que el inconveniente no estuvo relacionado con los frigoríficos argentinos ni con los controles sanitarios del país.

Finalmente, Quirno buscó llevar tranquilidad al sector exportador y aseguró que “el comercio de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad”.