La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Lara Gutiérrez, de 15 años, y Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20.

La medida fue dictada por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, quien lo consideró coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos. Según la resolución, el acusado realizó “aportes esenciales” para concretar los asesinatos y su participación no fue secundaria.

De acuerdo con la investigación, “Pequeño J” habría intervenido en la planificación del hecho, en la captación y traslado de las víctimas y en la logística relacionada con el lugar donde permanecieron cautivas. Además, se lo vincula con tareas de control y sometimiento dentro de la vivienda donde ocurrieron los crímenes.

El acusado había sido detenido en Perú y posteriormente extraditado a la Argentina para enfrentar el proceso judicial. Los investigadores lo señalan como uno de los principales responsables del caso que conmocionó al país y que continúa bajo investigación para determinar el grado de participación de los demás imputados.